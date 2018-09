Billups, Larry Brown rivoluzionerà la A

(ANSA) - MILANO, 7 SET - "Larry Brown a Torino rivoluzionerà la Serie A". Garantisce Chancey Billups, che con il nuovo allenatore della Fiat ha vinto il titolo Nba nel 2004 con la maglia dei Detroit Pistons. "È stato il miglior coach - aggiunge Billups, ambassador della Nba Fan Zone che si terrà domani e domenica in piazza Duomo a Milano - che ho mai avuto in carriera. Era molto duro, chiedeva molto a noi giocatori e ancora oggi mi capita di avere gli incubi sui suoi allenamenti.

Però per lui farei tutto: mi sarei buttato nel fuoco o da un tetto, se solo me lo avesse chiesto. Coach Brown mi ha cambiato la vita e mi ha fatto vincere un titolo Nba".

Billups sperava di poterlo incontrare in questi giorni a Milano ma Brown è impegnato con la Fiat a Lucca nel quadrangolare 'Carlo Lovari', con AX Milano, Umana Venezia e OriOra Pistoia.