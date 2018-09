Restituite statuette rubate 12 anni fa

(ANSA) - NOVARA, 6 SET - Sono state restituite alla Diocesi di Novara le due statue lignee portacero rubate nel 2006, dodici anni fa, nella chiesa di Santo Stefano ad Albergate, una frazione di Borgosesia. I carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale le hanno recuperate lo scorso marzo a Parma, dove un antiquario di Vetralla (Viterbo) le aveva messe in vendita ad una fiera di antiquariato.

La comparazione delle foto effettuate agli oggetti in vendita alla fiera con l'archivio dell'Arma ha consentito ai militari di stabilire che i due angioletti del Diciassettesimo secolo, valore di circa 30mila euro, erano quelli rubati nel Novarese.

E' così scattato il sequestro dei beni, oggi restituiti alla Diocesi. "E' una ulteriore evidenza - spiega il vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla - dell'importanza di una puntuale catalogazione dei beni della Chiesa". L'antiquario non è stato denunciato: la procura di Macerata, competente per territorio, ha stabilito che aveva acquistato le statue in buona fede.