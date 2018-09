Autostrade: Toninelli non sarà a Conferenza Piemonte

(ANSA) - TORINO, 6 SET - Il ministro Toninelli non parteciperà, a causa di precedenti impegni istituzionali, alla Conferenza regionale sul sistema delle infrastrutture del Piemonte prevista per il 28 settembre. Lo rende noto la Regione Piemonte.

Il presidente Chiamparino ha ricordato di attendere ancora una risposta alla lettera del 5 giugno 2018, avente come oggetto il completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo, e ha chiesto al ministro di indicare un rappresentante del Governo che possa partecipare ai lavori del convegno.(ANSA).