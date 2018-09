Rubavano su auto, denunciati 2 francesi

(ANSA) - TORINO, 5 SET - Rubavano tergicristalli, antenne radio e specchietti retrovisori dalle auto parcheggiate nei pressi del centro commerciale Le Rondini di Chianocco, in Valle di Susa. Due francesi di 26 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Susa.

I militari dell'Arma, con i colleghi del Centro di coordinamento di polizia delle dogane di Modane, li hanno identificati grazie alle telecamere di sorveglianza del centro commerciale che li hanno ripresi durante i furti. Sono in corso accertamenti per verificare se i due ragazzi siano responsabili di analoghi episodi denunciati nei comuni limitrofi.