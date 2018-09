Taser si sperimenta anche a Torino

(ANSA) - TORINO, 4 SET - Prende il via anche a Torino la sperimentazione del taser, la pistola ad impulsi elettrici da oggi in dotazione alle forze dell'ordine in dodici città italiane.

Durante il mese di agosto, istruttori specializzati hanno tenuto un corso al Comando del nucleo radiomobile dei carabinieri e venti militari dell'Arma sono stati abilitati.

L'apparecchio, che a titolo sperimentale sarà impiegato da una pattuglia per ogni turno di servizio, emette impulsi elettrici.

La frequenza, la durata, la tensione e l'intensità sono calcolate in modo da inibire la minaccia, senza causare danni permanenti alla persona colpita.

"Un valido strumento di dissuasione - spiegano dall'Arma - e di un'efficace alternativa a disposizione dei militari impegni nel pronto intervento per evitare lo scontro fisico con persone alienate o fuori controllo".