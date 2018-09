'Portici di carta', logo evento è salvo

(ANSA) - TORINO, 4 SET - Portici di carta', la tradizionale manifestazione dedicata ai libri e ai librai che si svolge sabato 6 e domenica 7 ottobre nel centro di Torino - promossa dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte e operativamente organizzata dalla Fondazione per la Cultura Torino -, utilizzerà anche quest'anno il marchio che ha accompagnato le passate edizioni.

La Fondazione per il libro, la musica e la cultura, in liquidazione, ha accordato alla Fondazione per la Cultura Torino l'utilizzo del logo e degli strumenti di comunicazione accogliendone l'offerta a conclusione del bando a evidenza pubblica. Lo rende noto, con un comunicato, la Città di Torino.

"La ferma volontà di mantenere viva la kermesse autunnale torinese dedicata alla promozione della lettura, è premiata dalla possibilità di avvalersi della tradizionale immagine che da tempo richiama tutti gli appassionati della lettura", sottolineano Francesca Leon e Antonella Parigi, assessore alla Cultura di Comune di Torino e Regione Piemonte.