Febbre Nilo, meno zanzare in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 4 SET - La presenza in Piemonte della zanzara Culex pipiens, responsabile della circolazione del West Nile virus, cala dell'80% grazie alle basse temperature degli ultimi giorni, ma non si riduce il numero dei casi. Tra il 27 agosto e il 2 settembre, rende noto la Regione Piemonte, le nuove diagnosi della malattia neuro-invasiva sono state sette, due le febbri e due i donatori identificati nell'ambito delle procedure di screening pre-donazione.

Dall'8 agosto, quando è stato segnalato il primo caso umano, al 2 settembre in Piemonte i casi di West Nile segnalati sono stati in tutto 24: 14 forme neuro-invasive, 3 febbri e 7 positività in donatori.