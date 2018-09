Chef Sacco a Piano35, riapre ristorante

(ANSA) - TORINO, 4 SET - Riapre con la cucina dello chef Marco Sacco, due stelle Michelin al 'Piccolo Lago' di Verbania, il Ristorante Piano35, nel grattacielo di Intesa Sanpaolo disegnato da Renzo Piano a Torino. L'apertura al pubblico del "ristorante più alto d'Italia" il 17 settembre, in collaborazione con Affida, la newco del Gruppo Cirfood specializzata nell'alta ristorazione.

Di giorno offerta in 'chiave bistrot' con 4 diverse fasce di prezzo, la sera cene gourmet con tre scelte, Piemonte "per ritrovare il piacere della tradizione", Mediterraneo, "per esplorare i colori e i profumi della cucina italiana", e Mondo "per scoprire i piatti simbolo del nostro Pianeta".

"Non esiste un posto simile in Italia - dice Sacco - l'atmosfera è moderna e internazionale, ma le sue fondamenta appoggiano sulla prima capitale d'Italia. Si respira il mondo al 35° piano di Torino, E il mondo è ciò che porteremo nel piatto".

Sacco, 53 anni, alla guida del Piccolo Lago dal 1974, fa parte dell'associazione Chic (Charming Italian Chefs).