Autocarri rubati, polizia li recupera

(ANSA) - TORINO, 4 SET - Tre autocarri rubati nelle scorse ore da una ditta di Leini sono stati ritrovati dalla polizia a Torino. Il primo è stato intercettato dagli agenti delle volanti in corso Vercelli, al civico 440. Dagli accertamenti è emerso che i nottolini del camion erano stati forzati e il carico portato via. Gli altri due autocarri, danneggiati ma con la merce all'interno, sono stati trovati in strada Vicinale delle Cascinette e in strada comunale di Bertolla. Le indagini proseguono per individuare gli autori del furto.