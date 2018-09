Torino,cresce occupazione camere albergo

(ANSA) - TORINO, 3 SET - Ad agosto l'occupazione delle camere alberghiere a Torino è cresciuta del 12,6%, attestandosi su una media del 48%, "dato ancora basso su cui bisogna lavorare".

L'assessore comunale al Turismo Alberto Sacco commenta così i dati dell'Osservatorio Turistico Alberghiero della Camera di Commercio, relativi ai primi 25 giorni di agosto. E in Commissione, dove sono stati illustrati oggi, parla di "un trend positivo negli ultimi mesi, da aprile in avanti".

Il campione esaminato supera il 50% delle strutture. In crescita anche i dati forniti da Airbnb, con un +26% nella settimana 13-20 agosto e del 15% dal primo aprile al 30 agosto.

Quanto all'occupazione delle camere alberghiere l'incremento più consistente si è registrato il 25 agosto, giorno del debutto di Ronaldo allo Stadium. In questa occasione l'occupazione è stata del 73,2%.

Dopo il calo dei primi mesi dell'anno, si è registrato un aumento del 2,3% a maggio, del 5,1% a giugno e del 7,5% a luglio, con 109mila presenze contro le 102mila del 2017.