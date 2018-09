Prostituzione, una denuncia a Torino

(ANSA) - TORINO, 3 SET - Aveva preso in subaffitto a Torino un appartamento in via Petrarca, nella zona di San Salvario, per esercitarvi la prostituzione, versando il canone direttamente alla proprietaria dell'immobile. La scoperta è stata fatta dagli agenti di polizia del commissariato Barriera Nizza.

Locataria e proprietaria risponderanno di favoreggiamento della prostituzione. L'utilizzatrice dell'appartamento, di origine straniera, è stata portata all'ufficio immigrazione per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale.