N'Koulou sotto diluvio, Toro ferma Spal

(ANSA) - TORINO, 3 SET - Il Torino batte 1-0 la Spal, che interrompe la corsa in vetta alla classifica, e conquista la prima vittoria in campionato. Tre punti sofferti, arrivati nel secondo tempo con il gol di testa di N'Koulou, in una partita condizionata dalla pioggia, che ha costretto l'arbitro Pasqua ad una sospensione di quasi un'ora, al 17' del primo tempo quando le squadre erano ancora sullo 0-0.

Mazzarri festeggia il primo successo e l'esordio di Zaza, subito vicino al gol, ma deve attendere il responso dei medici per l'infortunio a fine gara di Ola Aina. Il terzino, autore di una buona prova, è stato sostituito per un problema muscolare.

"Il ragazzo è giovane, ha detto di avere sentito come un crampo, spero non sia uno stiramento", ha detto il tecnico granata a fine partita.