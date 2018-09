Mazzarri, bene 3 punti ma più cinici

(ANSA) - TORINO, 3 SET - Mazzarri incassa i primi tre punti della stagione del Torino, anche se con qualche sofferenza di troppo nel finale. "Siamo partiti bene rendendoci subito pericolosi con Belotti - ha spiegato il tecnico granata -, stavamo giocando bene e potevamo sbloccarla, ma dopo la pausa ci siamo ghiacciati, tanti pensavano di non giocare più. La squadra dopo il rientro non mi è piaciuta, poi nel secondo tempo siamo andati in vantaggio meritatamente, creando occasioni da gol: ma queste partite le devi chiudere per non rischiare di essere beffato".

Buono l'esordio di Zaza -"è arrivato per ultimo, deve crescere in condizione ma ha giocato bene" -, positiva la prova di Soriano da trequartista - "è stato uno dei più lucidi" -, il cruccio più grande arriva dall'infortunio di Ola Aina: "Speriamo non sia niente, domani andrà in nazionale e sarà visitato dai medici nigeriani". Nella speranza che la pausa per le nazionali regali qualche minuto in coppia a Belotti e Zaza: "Speriamo che giochino insieme" ha concluso il tecnico.