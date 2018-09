100%Italia tra Biella, Vercelli e Torino

(ANSA) - TORINO, 3 SET - Cento anni di capolavori dell'arte italiana tra Biella, Vercelli e Torino, con una selezione di opere mai esposte, conservate in collezioni private. E' la mostra 100%Italia, ideata e coordinata da Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico, e curata da Luca Beatrice, Lorenzo Canova, Claudio Cerritelli, Marco Meneguzzo, Elena Pontiggia, Luigi Sansone, Giorgio Verzotti. L'evento, dal 21 settembre al 10 febbraio 2019, è realizzato in collaborazione con collezioni e archivi di musei, di fondazioni, di gallerie pubbliche e private e di collezionisti, A Biella, nel Palazzo Gromo Losa sarà in mostra il Futurismo, mentre il Secondo Futurismo è al Museo del Territorio. Vercelli nella sede di Arca proporrà Metafisica, Realismo Magico, NeoMetafisica. A Torino il Museo Ettore Fico ospiterà: Novecento, Corrente, Informale, Astrazione; il Mef Outside la Pop Art; il Mastio della Cittadella Optical, Minimalismo, Arte Povera, Concettuale; Palazzo Barolo Transavanguardia, Nuova Figurazione, International.