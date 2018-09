Scivola da dirupo,muore cercatore funghi

(ANSA) - TORINO, 2 SET - Un uomo di 77 anni è morto in valle di Susa, a Condove, in località Pratobotrile, scivolando da un dirupo per una cinquantina di metri mentre cercava funghi. La vittima è Vittorio Parotto. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche da ieri sera.

Secondo una prima ricostruzione del medico legale, l'uomo sarebbe morto a causa di un grave trauma cranico. Sul caso indagano i carabinieri.