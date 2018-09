Uncem, "fiscalità diversa per montagna"

(ANSA) - TORINO, 1 SET - 'Zone economiche speciali' per le aree di montagna, dove applicare un sistema diverso di fiscalità. L'appello arriva da Carrega Ligure, il paese appenninico della provincia di Alessandria al confine con la Liguria, con 87 abitanti, Comune con la minor densità di popolazione in Italia.

"In aree come la nostra - spiega il sindaco Marco Guerrini - serve una fiscalità peculiare e differenziata. Solo così fermiamo lo spopolamento e l'abbandono. Sono importanti gli incentivi per le nuove imprese, ma poi bisogna consolidare la loro presenza e forza, stabilizzarla. E questo si può fare differenziando le imposte.

Uncem - osserva il presidente nazionale Marco Bussone - "lo chiede da tempo e lo ribadisce oggi, alla vigilia dell'avvio dell'attività parlamentare d'autunno. Ora si deve dare gambe alle proposte e vanno portate in Parlamento". Sul tavolo c'è l'istituzione di "zone a fiscalità di vantaggio" oppure di "zone economiche speciali".