Toro: Mazzarri, con Spal convinti dal 1'

(ANSA) - TORINO, 1 SET - "Ripartire dai secondi tempi con la Roma e di San Siro, provandoci fin dal primo minuto". Questa la raccomandazione al Torino del tecnico Walter Mazzarri alla vigilia del confronto con la Spal, capolista inaspettata: "E' partita forte, ha lo stesso allenatore dell'anno scorso e qualche giocatore nuovo. La classifica ha sempre un senso, i sei punti e il primato in classifica ci fanno capire che domani sarà una partita difficile". Difficilmente Zaza partirà titolare al fianco di Belotti anche se non è escluso un suo ingresso a partita in corso: "Sono convinto che con il tempo renderanno al massimo tutti. L'intento è fare esordire Zaza, lui sta scalpitando, non ha fatto ancora un minuto. Con la Roma avevo in mente dei cambi ma ho avuto problemi di infortunio, ma Simone è uno dei candidati ad entrare".