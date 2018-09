Tenta estorsione a un amico, arrestata

(ANSA) - TORINO, 1 SET - I carabinieri di Rivarolo Canavese hanno arrestato per estorsione una 52enne residente in città.

L'altro giorno la donna, già nota alle forze dell'ordine, ha simulato il furto del telefono cellulare. Poi, fingendosi un'altra persona, ha chiesto ad un amico 150 euro per riconsegnare il telefono, minacciandolo ripetutamente di morte qualora non avesse pagato. La vittima, un pensionato anche lui residente a Rivarolo, ha seguito le indicazioni lasciando una busta con il denaro in un luogo prestabilito. Non prima di aver avvisato i carabinieri. Quando la 52enne ha prelevato la busta, sono intervenuti i militari che l'hanno bloccata a condotta in caserma, restituendo il denaro al legittimo proprietario.