Scoperti forno e grossista pane abusivi

(ANSA) - TORINO, 1 SET - Un 'grossista' del pane è stato sorpreso oggi dalla Polizia, a Torino, su un'auto che trasportava una quarantina di chili di pane, destinato a rivendite, prodotto in un laboratorio abusivo nel quartiere San Salvario. La merce, in condizioni igieniche precarie, era stata prelevata in un forno gestito da un maghrebino sprovvisto di autorizzazione e di permessi sanitari. La polizia municipale del comando San Salvario e il servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Asl Torino, dopo avere constatato le condizioni insalubri del laboratorio trasformato in forno di fortuna, hanno multato il titolare di 7.000 euro. Denunciato anche il 'grossista' per violazione delle norme sulla conservazione di prodotti alimentarie e perché era sprovvisto dei titoli per la vendita.

Il pane sequestrato è stato portato al cani le municipale.