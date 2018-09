Parma-Juve,Premier Portogallo in tribuna

(ANSA) - BOLOGNA, 1 SET - Ci sarà anche il Premier portoghese, Antonio Costa, questa sera tra il pubblico dello stadio Tardini per la partita che vedrà il Parma sfidare la Juventus guidata dal più forte calciatore nella storia del suo Paese, Cristiano Ronaldo, alla ricerca del primo gol in serie A.

Con il primo ministro lusitano, che già due giorni fa era in Emilia-Romagna ospite della festa nazionale del Pd in corso a Ravenna, ci sarà il segretario Pd, Maurizio Martina.