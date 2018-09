Cinema a Palazzo Reale, edizione record

(ANSA) - TORINO, 1 SET - Sono stati più di diecimila, a Torino, gli spettatori raccolti da "Cinema a Palazzo Reale", rassegna cinematografica - alla settima edizione - che si è snodata a partire dal 17 luglio, lungo 41 serate, a ridosso dell'ex Reggia sabauda. Ad assistere alle proiezioni ci sono stati molti francesi, olandesi e anche americani; per questo motivo in diverse occasioni i film sono stati proposti con sottotitoli in inglese.

"La manifestazione - è il commento dell'assessore regionale alla cultura, Antonella Parigi - si conferma un importante appuntamento dell'offerta culturale estiva del nostro territorio, con un palinsesto di grande qualità e ospiti di rilievo nazionale e internazionale". "Mi ha sorpreso - afferma il direttore artistico, Fulvio Paganin - scoprire che realtà nazionali non torinesi, come Girolibero, di Vicenza, o la milanese TravelGlobe considerino quest'arena un'attrazione turistica per la quale verrebbe la pena un viaggio a Torino.