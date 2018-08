Seconda vittima in aziende agricole

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 31 AGO - Incidente mortale sul lavoro a La Morra, nella Langa Cuneese. Un giovane di 29 anni, D.R., di Novello (Cuneo), è rimasto schiacciato da un muletto in un'azienda agricola ed è morto. E' intervento l'elisoccorso del 118 ma la vittima è deceduta per le gravi lesioni riportate. E' il secondo caso di incidente mortale in tre giorni nel Cuneese in aziende agricole dopo la morte di un diciottenne schiacciato dalla macchina trinciatrice che stava attaccando al trattore nell'azienda di famiglia a Marene.