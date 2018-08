'MiTo per la Città', 30 concerti gratis

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Un festival diffuso che porta la musica anche dove spesso non arriva. Dal 3 al 19 settembre MiTo per la Città, il programma di momenti musicali che si affiancano al cartellone principale di MiTo Settembre Musica, si pone l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di torinesi in tutti i quartieri con eventi anche in luoghi insoliti per un concerto. Non solo, dunque, Conservatorio, teatri e auditorium, ma chiese, ospedali, residenze per anziani, scuole, case accoglienza e luoghi di detenzione per un festival, dice il direttore artistico Nicola Campogrande, "in movimento, proprio come la città" e che "porta la musica a tutti" aggiunge l'assessora alla Cultura Francesca Leon.

I numeri di MiTo per la Città: 30 concerti gratuiti, di cui 11 per il Giorno dei Cori, e 5 a 3 euro ai quali si aggiungono 90 momenti musicali gratuiti nei luoghi più insoliti a cura di 5 formazioni di allievi del Conservatorio.