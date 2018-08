Cibo scongelato in furgone, denunciata

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Trentatré chili di alimenti quasi scongelati e ammassati in un furgoncino. Questa la scoperta della polizia stradale di Torino durante un controllo nell'ambito dell'operazione 'Freddosicuro'. Gli agenti hanno fermato un Qubo in via Pianezza, a Torino, a pochi passi dai mercati all'ingrosso. Alla guida del mezzo c'era una ristoratrice italiana, che è stata denunciata per aver violato le norme sanitarie sulla conservazione degli alimenti. Gli agenti, in collaborazione con il Dipartimento prevenzione dell'Asl, hanno sequestrato carne macinata, carne fresca e pesce ormai quasi del tutto scongelati: la temperatura era a -1,7 e non a -18, come previsto dalla legge. La polizia ha anche fermato, sempre nel parcheggio del mercato all'ingrosso, un barista che trasportava, senza borse termiche, prodotti da tenere in frigo. Per l'uomo è scattata una multa da mille euro.