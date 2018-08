Vino: Neive, festival con maxi barbecue

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Un menu a tema barbecue preparato per una cena collettiva in piazza, sotto la regia dei macellai e di titolati chef. E' l'iniziativa scelta dagli organizzatori dell'11/a edizione di 'Neive Vino e', dal 31 agosto al 2 settembre, nel centro storico dell'affascinante borgo langarolo.

La rassegna aprirà la sera del 31 agosto con 'A tavola con i produttori - Bbq sotto le stelle, allestita in un formato 'social table' "per stimolare la convivialità e lo scambio". I macellai di Neive aiuteranno gli chef Francesco Oberto (ristorante da Francesco di Cherasco) e Paolo Meneguz (Fre, Monforte d'Alba) a preparare un menu alla griglia abbinato ai vini di 40 produttori di Neive, seduti a tavola con gli ospiti.

Il festival 'Neive Vino' proseguirà con la camminata nel borgo organizzata da 'Borghi in cammino' in collaborazione con Slow Food. Dalle 12 alle 24 di sabato e dalle 11 alle 22 dio domenica nelle vie del centro tanti punti street food gestiti dai ristoranti del paese, mostre d'arte di fotografie.