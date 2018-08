Truffatore on line denunciato a Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 30 AGO - Un falso affittacamere è stato denunciato dai carabinieri di Livorno Ferraris (Vercelli).

L'uomo, un cinquantacinquenne residente a Napoli, è sospettato di avere messo a segno una truffa on line ai danni di una donna di 41 anni, di Saluggia (Vercelli), che aveva risposto all'annuncio (apparso su un sito) in cui si offriva la disponibilità di un appartamento per le vacanze estive a Laigueglia, in Liguria, a un prezzo vantaggioso.

I due hanno anche avuto un contatto telefonico, dopo il quale la donna ha versato su un conto corrente 200 euro a titolo di caparra. In seguito, però, l'inserzionista - nonostante la promessa di un incontro per il perfezionamento della pratica - non ha più risposto alle richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti da parte della signora vercellese, che così si è rivolta ai carabinieri.