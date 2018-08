'Peperò' apre sfida con ricette in 5'

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - In dieci giorni 250 mila visitatori, con una ricaduta sul territorio, stimata da una ricerca universitaria, pari a 10 milioni di euro. E' 'Peperò, la la Fiera nazionale del peperone, che apre i battenti il 31 agosto a Carmagnola, a una trentina di chilometri da Torino. Una kermesse ricca anche di concerti, altri spettacoli e iniziative artistiche e culturali, su un'area di 18 mila metri quadri e 250 espositori, che ha nel cuore il peperone di Carmagnola, igp e presidio Slow Food, nelle sue quattro tipologie riconosciute dal Consorzio dei produttori: il quadrato, il corno di bue, la trottola e il tumaticot. Tra le novità dell'edizione 2018, che si concluderà il 9 settembre, la valigetta di peperoni, 4 kg con l'omaggio di un ricettario con 30 proposte da preparare in 5', dal finger food alle salse. Le ricette saranno anche usate per una gara tra 30 food blogger. Dall'estero food blogger e chef blogger animeranno la sezione 'International Peperò', proponendo piatti con il peperone in versione 'etnica'.