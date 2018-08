Motociclista muore nel Pinerolese

(ANSA) - PINEROLO (TORINO), 30 AGO - Un motociclista di 25 anni, S.B., residente a Buriasco, nel Pinerolese, è morto ieri sera poco dopo le 21 lungo una strada rurale in frazione Baudenasca di Pinerolo. Il giovane era in comitiva con alcuni amici che ad un certo punto lo hanno perso di vista. Quando lo hanno trovato era riverso, senza vita, accanto alla sua motocicletta. L'allarme è stato dato al 112. I medici non hanno potuto fare nulla.

Sul caso stanno svolgendo accertamenti i carabinieri di Pinerolo. Da una prima ricostruzione pare che a provocare la morte sia stato un malore.