Il 'Fenomeno' ambassador Banco Santander

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - L'ex calciatore brasiliano Ronaldo Nazario (Barcellona, Inter, Milan, Madrid) è stato ingaggiato dal Banco Santander come ambasciatore della sponsorship della Champions. L'annuncio oggi pomeriggio, nel corso di un evento tenutosi nel principato di Monaco. Ronaldo, ricordato con il soprannome di 'Fenomeno', di ha partecipato insieme a Juan Manual Cendoya, vicepresidente senior esecutivo per Comunicazioni, Corporate Marketing e Ricerca di Banco Santander e vicepresidente di Santander Spagna; Guy-Laurent Epstein, direttore marketing Eventi UEFA; e Jürgen Griesbeck, fondatore e CEO di streetfootballworld.

Santander ha annunciato anche sostegno al movimento 'Common Goal' creato da streetfootballworld, una ong internazionale che offre sostegno economico alle organizzazioni che utilizzano il calcio come uno strumento di trasformazione sociale. Santander, primo sponsor della Champions che sostiene 'Common Goal', "collaborerà con streetfootballworld usando il calcio per supportare l'inclusione finanziaria".