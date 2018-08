Fulmini e grandine,36 ore allerta gialla

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Allerta meteo, nelle prossime 36 re, su gran parte del Piemonte per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede nella prima fase, dalla tarda serata di oggi, "temporali molto forti" nella zona del lago Maggiore mentre domani le precipitazioni più intense saranno nel torinese, nell'astigiano, nell'alessandrino e nel cuneese.

Allerta per fulmini diffusi, grandinate e raffiche di vento molto forti. Deciso miglioramento - prevede Arpa - da sabato.