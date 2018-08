Fca, ferma Maserati dal 6 a 14 settembre

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Lo stabilimento Maserati di Grugliasco sarà fermo dal 6 al 14 settembre: tutti i 2.700 lavoratori (1.100 sono stati trasferiti nei mesi scorsi da MIrafiori) saranno in solidarietà. Lo stop produttivo arriva dopo le tre settimane di ferie effettuate nel mese di agosto.

"La chiusura è dovuta a problemi di mercato. Siamo molto preoccupati per il futuro dello stabilimento che ha assorbito 1.100 lavoratori della Carrozzeria di Mirafiori", spiega la Fismic.

Del tutto diversa la notizia che riguarda un'altra azienda del gruppo Fca, la Comau di Grugliasco, dove lavorano circa 1.200 addetti (300 operai e 900 impiegati): è stata siglata un'intesa che anticipa a lunedì 3 settembre la chiusura dei contratti di solidarietà, prevista a fine anno. "Finalmente una buona notizia. Se i volumi verranno confermati o incrementati potrebbero arrivare nuove assunzioni", commenta Edi Lazzi, responsabile del Comau per la Fiom-Cgil torinese.