False e-mail per tasse, è una truffa

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 AGO - False richieste di pagamento delle tasse e delle imposte sono arrivate in questi giorni a numerosi residenti ad Alessandria via posta elettronica. Il messaggio proviene da un indirizzo di un inesistente 'ufficio tributi' e contiene l'invito a scaricare un modulo da compilare e rispedire "entro 24 ore".

Una nota del Comune informa che si tratta di "una truffa ai danni dei contribuenti alessandrini". L'assessore alle entrate tributarie, Cinzia Lumiera, sottolinea che non sono state inviate e-mail con moduli o richieste di pagamento: "Si tratta di iniziative del tutto estranee all'attività dell'amministrazione. Sono richieste false e tutti gli utenti sono invitati a denunciarle e a non aprire il file".