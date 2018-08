Anci, tempi e risorse per check-up opere

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - "Tempi congrui per potere effettuare un check-in attendibile ed efficace" sulle opere viarie del Piemonte, "e soprattutto risorse per effettuare le rilevazioni e realizzate". E' quanto la Regione, le Province e i Comuni piemontesi chiedono, in una lettera al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "rappresentando le difficoltà incontrate nell'azione di monitoraggio avviata dopo i fatti di Genova".

A spiegare l'iniziativa, decisa in una riunione che si è tenuta oggi al Provveditorato regionale delle Opere Pubbliche - è il presidente di Anci Piemonte Alberto Avetta. "Il monitoraggio - osserva - serve se poi gli interventi individuati vengono effettivamente finanziati e realizzati. Altrimenti resta un esercizio fine a se stesso".

Giovedì scorso il Provveditorato aveva trasmesso alle amministrazioni provinciali la richiesta di coordinare i Comuni nella raccolta dei dati relativi allo stato di salute delle infrastrutture del territorio.