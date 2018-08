Tartufo d'Alba,scatta il fermo biologico

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Sabato prossimo, 1 settembre, scatta il 'fermo biologico' per la raccolta del prezioso tartufo bianco d'Alba e di tutte le altre specie. Lo ricordano il Centro Nazionale Studi Tartufo e l'Unione delle Associazioni Trifulau Piemontesi. La raccolta potrà ripartire il 21 settembre, con la prospettiva di una stagione eccellente grazie all'andamento climatico dell'annata. "E' una tregua - spiega il Centro Studi - necessaria per evitare un eccessivo sfruttamento dell'ambiente durante un momento fondamentale per la maturazione dei corpi fruttiferi. Amare e godere del tartufo - continua il presidente Antonio Degiacomi - significa anche rispettare la sua stagionalità e permettere all'ambiente i giusti tempi di attività e di riposo".

La stagione del Tartufo bianco d'Alba proseguirà fino al 31 gennaio. Dal 6 ottobre al 25 novembre ad Alba si terrà la 88a edizione della Fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba.