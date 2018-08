Rifiuti: Radicali, no abbandono abusivo

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - "Prosegue in alcune aree della collina torinese l'abbandono indiscriminato di ingenti quantità di rifiuti, anche pericolosi": così il coordinatore dell'associazione radicale Aglietta, Igor Boni, che nota come ciò avvenga pure ai danni dei piccoli corsi d'acqua. "Questi comportamenti - rimarca - sono inammissibili e creano un danno grave alla collettività".

"Tra Castiglione e Gassino - afferma Boni - sono numerosi i punti di discarica abusiva di rifiuti, buttati a bordo strada, nei boschi e nei corsi d'acqua. I Comuni sono costretti a spendere per ripulire, togliendo risorse ai servizi. E i rischi di inquinamento delle acque e del suolo sono alti".

Per contrastare il fenomeno, Boni propone "la verifica dei rifiuti abbandonati per cercare indizi sulla provenienza", "foto-trappole, più economiche della videosorveglianza", "applicazioni per fotografare e georeferenziare che inviano i dati direttamente agli uffici comunali", insieme a "una forte campagna di informazione sullo smaltimento".