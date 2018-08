Politecnico Torino, più preimmatricolati

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Sempre più studenti scelgono il Politecnico di Torino: per il 2018/2019 è stata raggiunta quota 12.400 iscritti ai test per i corsi di Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione (+4% rispetto all'anno scorso). Tra gli aspiranti ingegneri, i preimmatricolati provenienti da regioni diverse dal Piemonte e dall'estero continuano a essere di più dei residenti in Piemonte: sono il 60% e arrivano soprattutto da Sicilia, Puglia, Lazio, Liguria, Sardegna, Calabria. Turchia e Cina i Paesi stranieri più rappresentati. Fra i corsi di laurea in crescita, nell'area Architettura spicca Design e Comunicazione Visiva (+18,5%); nell'area Ingegneria invece Ingegneria Aerospaziale (+18%), Ingegneria Biomedica (+16%), Matematica per l'ingegneria (+15%), Ingegneria Chimica e Alimentare (+14%), Ingegneria Gestionale (+13%). "Gli studenti e le famiglie continuano a scegliere il nostro Ateneo, che offre percorsi di studi riconosciuti a livello internazionale e apprezzati dalle aziende", commenta il rettore Guido Saracco.