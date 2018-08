Giochi non certificati, 5mila sequestri

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Articoli per bambini e di bigiotteria non certificati. È la scoperta della Guardia di finanza di Susa che, nel comune di Bussoleno, ha sequestrato 5mila prodotti in un negozio cinese. Giocattoli, piercing, collane, braccialetti e orecchini venduti senza indicazioni legate all'importatore o alla presenza di sostanze pericolose.

Per il titolare dell'attività, un cinese di 27 anni, sono scattate multe per oltre mille euro.