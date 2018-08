Fn, manifesti a Torino contro Benetton

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Blitz di Forza Nuova contro il negozio Benetton nel centro di Torino. I militanti del partito di estrema destra hanno affisso alle vetrine alcune manifesti con su scritto: "il vostro unico colore è il rosso del sangue delle vittime di Genova". L'invito è a boicottare le attività del patron di 'Autostrade per l'Italia' per ricordare le vittime del 14 agosto causate dal crollo del Ponte Morandi". Una tragedia dovuta, secondo il coordinatore regionale di Forza Nuova, Luigi Cortese, "all'incuria da parte della società Autostrade per l'Italia, controllata dalla Holding Atlantia di proprietà della famiglia Benetton. Non possiamo far finta di nulla davanti alle 43 vittime innocenti e alle centinaia di sfollati. La responsabilità non è solo di Benetton - continua Cortese - ma anche degli apparati statali addetti ai controlli che non hanno fatto il proprio dovere".