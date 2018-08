Canelli, di corsa nebulizzati dal vino

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Di corsa nelle strade di Canelli 'nebulizzati' dai vini Barbera, Moscato, Asti Spumante. La città della provincia astigiana dove è nato lo spumante italiano e famosa per le sue antiche cantine, le 'cattedrali sotterranee' nel territorio patrimonio Unesco, festeggia la vendemmia con una corsa non competitiva con i colori e i profumi del vino.

Sui partecipanti verranno infatti spruzzate, nel borgo cittadino, nuvole di vini che, peraltro, potranno anche essere degustati lunghi tutto il percorso. Al chilometro 4 della 'Canelli Wine Run', sarà protagonista il metodo classico delle cantine storiche Bosca, che organizza la manifestazione insieme a Comune di Canelli, Fondazione Cr Asti, Ramazzotti, consorzio della Barbera e dell'Asti Spumante, Associazione dei Produttori Moscato Canelli, Enoteca Regionale di Canelli e Proloco Borgo Antico di Villanuova. Le cantine Bosca ospiteranno anche tre speciali momenti musicali e letterari. Il costo per partecipare alla Wine Run è di 15 euro.