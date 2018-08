Agricoltore 18enne muore schiacciato

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Un diciottenne agricoltore, Gabriele Alladio, è morto oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro nella cascina dell'azienda di famiglia, a Marene (Cuneo).

Il ragazzo stava manovrando per agganciare a un trattore una macchina trinciatrice per il mais. Sarebbe rimasto schiacciato dal macchinario. Soccorso e trasportato sull'elicottero del 118 all'ospedale di Savigliano, è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.