TorinoFilmLab sbarca al Lido con Sunset

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Il TorinoFilmLab, che si è aggiudicato per la seconda volta in tre anni il massimo riconoscimento del Locarno Festival con A Land Imagined del singaporiano Yeo Siew Hua, è pronto a presentare in Concorso alla 75a Mostra del Cinema di Venezia l'atteso Sunset, suo secondo lungometraggio. La pellicola avrà subito dopo l'anteprima Nord Americana nella sezione Special Presentations del Toronto International Film Festival.

Sunset, ambientato nella Budapest del 1913, racconta la storia una ragazza orfana alle prese con un misterioso passato familiare alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Il film è in gara per il Leone d'Oro.

Selezionato nella sezione Orizzonti del festival - dedicata ai film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale, con un occhio agli esordienti - è invece Tel Aviv On Fire, commedia politica del palestinese Sameh Zoabi. Il progetto - anch'esso un'opera seconda - è stato supportato dal laboratorio attraverso il Tfl Audience Design Fund.