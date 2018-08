Salvato cercatore di funghi,si era perso

(ANSA) - IVREA (TORINO), 28 AGO - Un cercatore di funghi di 66 anni, residente a Cuorgnè, è stato salvato nella notte dai volontari di Locana del Soccorso Alpino. L'uomo, nel pomeriggio, era salito lungo i sentieri sopra la frazione di Fornolosa, in valle Orco, perdendo l'orientamento al momento della discesa a valle. Con il telefono cellulare spento a causa della batteria scarica, il disperso non è riuscito a chiedere aiuto. Intorno alle 20 sono stati alcuni amici a chiamare il 118 e a far scattare le ricerche. Il 66enne è stato individuato intorno a mezzanotte su un terreno impervio privo di sentieri, infreddolito ma in discrete condizioni di salute. E' stato riportato a valle dai volontari del Soccorso Alpino.