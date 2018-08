Vendemmia, con voucher 13 mila posti

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Oltre 5 mila aziende vitivinicole in Piemonte "attendono il via libera alla procedura per i voucher che genererebbe circa 13 mila posti di lavoro per il periodo della vendemmia". Così la Coldiretti regionale precisando "che sono operative le prime modifiche come l'allungamento della durata da 3 a 10 giorni entro cui è possibile svolgere la prestazione occasionale, un aggiornamento molto atteso dalle imprese agricole con l'inizio della vendemmia".

Per Fabrizio Galliati, vicepresidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, "torna un ottimo strumento utile a rendere trasparente il lavoro agricolo Un primo segnale di sburocratizzazione che va nel verso auspicato proprio alla partenza della vendemmia".

In Piemonte la raccolta dell'uva è iniziata in questi giorni con il Moscato e che proseguirà a settembre con gli altri pregiati vitigni.