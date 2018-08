Torino, tagli erba anche sui marciapiedi

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Al via oggi il terzo e ultimo taglio dell'erba a Torino da parte del servizio centrale Verde pubblico e delle Circoscrizioni. Un intervento, da completare entro fine settembre, che interessa tutti i 22 milioni di metri quadri di spazi verdi tra parchi, giardini e aiuole e che, per la prima volta, prevede anche azioni relative al suolo pubblico.

In via straordinaria e sperimentale, infatti, l'Amiat eliminerà anche il verde spontaneo cresciuto sui marciapiedi con l'obiettivo, spiegano da Palazzo Civico, "di recuperare il decoro e la qualità degli spazi pubblici e migliorare la sicurezza dei pedoni". L'intervento sui marciapiedi, che si concluderà entro un mese e mezzo, prevede l'utilizzo di un diserbante naturale, l'acido pelargonico, preceduto da uno sfalcio in caso di erba particolarmente alta.