Senza patentino, si frattura i 4 arti

(ANSA) - VARZO (VCO), 27 AGO - Senza patentino prende il motorino di un amico, finisce contro il guardrail e si frattura braccia e gambe. E' successo sabato notte sulla strada provinciale che da Varzo scende verso Domodossola.

Protagonista un 15enne di Varzo.

Dopo la mezzanotte alcuni ragazzi del paese hanno deciso di andare al fast food McDonald's di Domodossola. Sono partiti con le moto ma il quindicenne, non avendo ancora il patentino, li ha seguiti con lo scooter di un amico. In una curva ha perso il controllo finendo contro il guardrail e poi in un campo adiacente la strada. Soccorso dal 118 è stato trasportato all'Ospedale San Biagio dove gli sono state riscontrate diverse lesioni, fratture alle braccia e ad entrambi i femori.

Il giovane è stato anche denunciato per aver guidato senza aver conseguito la patente necessaria e sanzionato per 5 mila euro, multa che ricadrà sui suoi genitori.