Post contro Salvini,minacce a Conticelli

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Insulti e minacce a una consigliera regionale del Piemonte, del Pd, e alle figlie per un post contro il ministro degli Interni Matteo Salvini. E' quanto si è scatenato su Facebook Nadia Conticelli in seguito a un intervento social legato alla vicenda della nave Diciotti in cui l'esponente Pd si augura "che Salvini finisca in galera e ci resti per un po'".

Un post ripreso in modo critico da alcuni esponenti torinesi della Lega Nord, come il segretario e capogruppo in Comune Fabrizio Ricca e il consigliere di Circoscrizione Giuseppe Catizone, che hanno attaccato la consigliera solo sul piano politico scatenando però commenti di tutt'altro tenore.

"Violenza contro le mie figlie, morte per me, insulti razzisti e misogini a sfondo sessuale - denuncia Nadia Conticelli -, questo il confronto politico di era leghista. A corto di argomenti politici si mette in campo contro le donne odio e sessismo. Ma questo per fortuna in Italia è, ad oggi, ancora un reato".