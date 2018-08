Alla 'Douja d'or' cittadella del vino

(ANSA) - ASTI, 27 AGO - La 'cittadella del vino', accoglierà ad Asti nei suoi palazzi storici e nel centro le migliori doc e docg italiane per dieci giorni, dal 7 al 16 settembre. È la 52/esima edizione del Salone nazionale di vini selezionati Douja d'Or presentata oggi alla Camera di Commercio di Asti. "Sarà una Douja dei compleanni" ha affermato il presidente dell'ente camerale astigiano, Erminio Renato Goria, per la ricorrenza dei 40 anni dell'associazione Assaggiatori grappa e acquavite. Oltre alle degustazioni guidate dei vini premiati, saranno allestite la grande enoteca, il banco d'assaggio e la rassegna dei Vermouth a Palazzo Ottolenghi. L'alta gastronomia sarà presente con gli chef del territorio e i loro piatti 'd'autore', insieme ai vini 'd'autore' alla scuola alberghiera Afp. "Il 9 settembre - ha ricordato Goria - ci sarà il 45/esimo festival delle Sagre", la sfilata delle 41 pro loco dell'Astigiano in centro e la grande cucina all'aperto allestita in piazza del Palio.