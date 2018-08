Suv 'brucia' quattro semafori rossi

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Al volante di un Suv lanciato a forte velocità a Torino in corso Regina Margherita ha 'bruciato' quattro semafori rossi. Il conducente, bloccato da una pattuglia della polizia municipale, è un italiano di 30 anni. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (dopo essere risultato positivo all'alcoltest) e ha ricevuto otto contravvenzioni per un totale di 1.400 euro. Alle multe si è aggiunta la decurtazione di 54 punti dalla patente.

L'intervento è stato effettuato nell'ambito di monitoraggi sulla sicurezza stradale nei quartieri Centro, Vallette, San Paolo, Santa Rita e Barriera di Milano. Gli agenti del reparto radiomobile hanno controllato 402 conducenti, elevato 61 contravvenzioni ed eseguito un sequestro amministrativo per assicurazione scaduta.