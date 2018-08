Papa a valdesi, vicinanza fraterna

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - "Vorrei esprimervi la vicinanza fraterna della Chiesa cattolica e mia personale. Vi assicuro il ricordo nella preghiera, rendendo innanzitutto grazie al Signore per il dono della fede in lui e per la comprensione reciproca che sta crescendo tra noi". E' il messaggio di saluto di papa Francesco al Sinodo delle chiese metodiste e valdesi che si apre oggi 26 agosto a Torre Pellice.