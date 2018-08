Belotti,S.Siro porta bene,non in azzurro

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Qualche occasione l'abbiamo anche avuta per vincere la partita, però siamo sempre a San Siro contro una squadra come l'Inter, quindi portiamo via questo pareggio sapendo che possiamo fare bene. Tutte le squadre che ci verranno ad affrontare sapranno che il Toro è quello che si è visto nel secondo tempo". Andrea Belotti, bomber del Toro, vede in chiave molto positiva il risultato di San Siro, il pari per 2-2 ottenuto dopo essere stati sotto di due reti. Ma Belotti, oggi a segno, ritiene di aver vinto la sfida contro Icardi? "Icardi è un attaccante che ha fatto almeno 20 gol ogni anno - risponde 'il Gallo' -, quindi si sbloccherà sicuramente e continuerà a fare gol. San Siro mi porta bene tranne che con la Nazionale. L'importante è però che la squadra porti a casa qualche punto, sia che io segni o meno". Il Torino può ambire all'Europa? "È ancora presto per dirlo. Noi conosciamo le nostre qualità: sappiamo dove dobbiamo migliorare e dove siamo forti.

Pensiamo partita dopo partita e a fine torneo vedremo".